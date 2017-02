– Kvaliteten på torsken blir bedre

Etter et oppslag hos NRK tidligere i vinter, med feilaktig bruk av tall, ble det hevdet at det meste av torsken som eksporteres fra Norge ikke hadde god nok kvalitet.

Kvaliteten blir bedre

Forskere ved matforskningsinstituttet Nofima sier i et leserinnlegg i Fiskeribladet at kvaliteten på torsk har blitt bedre de siste årene, og at den ikke er så dårlig som det har blitt fremstilt i mediene.

Hevdet at halvparten av eksportert fersk torsk var dårlig: – Feil bruk av tall Det er feil at over halvparten av fersk torsk vi sender til markedene i Europa er av dårlig kvalitet, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Sjømatrådet.

Nofima har i flere år gjennomført fangstskaderegistreringer på kvaliteten på torsken når den leveres. Både snurrevadfisk, juksafisk og linefisk har ifølge forskerne kommet bedre ut i nye målinger.

– Våre ferskeste målinger fra 2016 er ennå ikke rapportert, men er lagt til grunn for beregningene, som viser at omkring 65 prosent av torsken kan betegnes å ha god kvalitet, 10 prosent har redusert kvalitet, og 25 prosent har dårlig kvalitet, skriver forsker Torbjørn I. Tobiassen, forskningssjef Bent Magne Dreyer og seniorforsker Sjurdur Joensen i Nofima i innlegget.

De påpeker at det dermed fortsatt er rom for forbedring.

– Dårlig kvalitet definerer vi som alvorlige feil i loinsområdet – «indrefileten» på fisken. Den mest typiske feilen er mye blod i muskelen grunnet manglende bløgging eller at fisken er død før bløgging. Det medfører at fiskemuskelen er rød – i stedet for hvit, som en innbydende fiskefilet skal være, skriver de.

Forslag til forbedring

De skriver at både redskap som brukes ved fangst, størrelse på fangstene og dårlig eller sen bløgging påvirker kvaliteten.

– Kvalitetsarbeidet er viktig. Våre funn tyder på at det har blitt bedre i seinere år. Hva kan da gjøres for å heve kvaliteten på torsken ytterligere? spør de.

Forskernes forslag til å heve kvaliteten er å sette grenser for størrelse på leveranser per døgn for fartøy, forbedring av linjer om bord, å jobbe med med skånsom redskapsbruk og kvalitetssortering ved levering.

Til slutt mener forskerne at fiskerne skal betales etter kvaliteten på fisken de leverer. Dette gjøres i liten grad i dag.