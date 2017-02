Premierer vinnerskolen med 250.000 kr og signert diplom

For å finne kandidater fra Nordland har fylkeskommunen og fra skoleeiere og skoleledere i kommunene identifisert kandidater i hele fylket. Ifølge fylkesmannen vil en slik pris gi skolene både annerkjennelse for sitt arbeid med inkludering og likeverd, i tillegg til at den eventuelle skolen blir synligere i fylket, heter det i en pressemelding fra Fylkesmannen.

Tre kriterier

I fjor var det det Ila Skole i Trondheim som vant prisen. Skoler som har søkt tidligere og blitt nominert videre, kan søke på nytt. Det er i hovedsak tre kriterier som er vesentlig når aktuelle kandidater velges ut:

Skolen må arbeide langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert. Den må også praktisere likeverd slik at hver elev opplever å bli verdsatt. I tillegg må skolen ha et godt miljø, både blant de ansatte og elevene. Fylkesmannen i Nordland oppfordrer alle skoler i Nordland om å delta i konkurransen.

250.000 kroner

Selve skoleprisen består av et kunstverk, et diplom og en pengepremie. Kunstverket - et tresnitt med tittelen "Inn i varmen" av kunstneren Eli Hovdenak, er utviklet spesielt med tanke på prisen. Pengepremien er på småpene 250 000 kroner. I tillegg er det utformet et spesielt diplom som dronningen attpåtil skal sette sin dyrbare signatur på.