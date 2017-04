ZOO til Fæsterålen

De brennmerket nordnorske fester på 70- og 80-tallet med hits som - «Evig ung», «Vent ikkje legg på», «Linemor», «Ola Nordmanns seksualliv» og «Byen». De er uten tvil et av de bandene som ligger i grunnmuren av nordnorsk musikk de siste tiårene og nå ankommer de Fæsterålen. Festivalsjef Stein Inge Pedersen er meget fornøyd.

Ungpikeidol til FamilieFæsterålen Jesper Jenset ble kjent som Idol-artist. I august kommer han til Sortland.

ZOO i toppform

– I fjor sa festivalsjefen på Bakgården at det var ingen tvil om at det var ZOO som tok festen til nye høydere. Jeg stoler på Harstadværingene - dette vil bli helt magisk, sier Pedersen i en pressemelding.

Originalbesetningen fra 80-tallets ZOO bestemt seg for å gjennomføre enkelte, utvalgte konserter og deriblant er Fæsterålen. De ankommer Fæsterålen med et skreddersydd sceneshow for vesterålingene.

– Vi hører rykter om at de har fått tittelen Nord-Europas beste publikum av Marian Gold i Alphaville, så dette gleder vi oss så sjukt til, forteller bandet.

De er ikke redd for at den yngre garde ikke vet om låtene deres, for det er uten tvil hits som har tålt tidens tann. Det er nemlig stadig rekruttering til publikummet til ZOO:

Se deLillos synge om sortlandsbesøk deLillos gleder seg til å besøke Vesterålen og Fæsterålen i sommer. Nå har de skrevet sang om det.

14 artister på lineupen

– Vi har alltid storkosa oss i Vesterålen, og det er jo helt vilt hvor stort Fæsterålen har rukket å bli på bare et par år. Vi ser frem til den der legendariske massedainsen, sier de med et stort glis.

Fæsterålen vil ha hele 14 artister/band på lineupen.

De Lillos og Julie Bergan til Fæsterålen Onsdag kveld slapp Fæsterålen de første artistene for sommerens festival.

Allerede er Julie Bergan, Jesper Jenset, DeLillos, Ammunition, Loveshack og Zoo lansert, og etter påske vil resten komme som perler på en snor.

– Det er galskap å booke så mange artister, men vi vil lage en festival med noe for de fleste. Dette er jo tidenes største heimefæst, og da må alle få sjansen til allsang og massedans, sier festivalsjefen.

Det er med andre ord hele åtte artister igjen før festivalen er helt lansert.