– Valgte kortsiktig profitt foran evigvarende fiskeressurser

– Den folkelige motstanden mot oljeboring har aldri vært sterkere, verken i folket som helhet, eller i Arbeiderpartiet. På tross av et elendig vedtak i dag, kommer dette aldri til å bli landets vedtatte politikk, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom og sortlending.

I en felles pressemelding fra Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, kritiserer organisasjonene vedtaket.

– Uansett hvor Støre snur seg, sier alle samarbeidspartier nei til oljevirksomhet i dette områder. Vi kommer til å vinne nok en gang, sier Skjoldvær.

Sortlending Wenche Cumming, som er leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, er også skuffet over vedtaket.

– Arbeiderpartiet hadde i dag en gylden anledning til å stå sammen med flertallet i folket, med kommunene i Lofoten, og med fiskerne som lever av havet. I stedet valgte de å sette kortsiktig profitt foran potensielt evigvarende fiskeressurser, sier Cumming i en pressemelding.

Demonstrerte

Da Arbeiderpartiets landsmøtet åpnet lørdag, hadde over 300 representanter fra miljøbevegelsen møtt opp for å demonstrere for å holde områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja fri for petroleumsvirksomhet.

Blant dem Petter Eilertsen, Ida Mari Våheim Norheim, Liridona Rusiti og Marina Elvaker fra Andøy, samt Rikke Riber Stenersen og Nanna Nyvold Buntig fra Hadsel.

– Uansvarlig

Potensiell samarbeidspartner til høsten, SV, mener Aps vedtak er trist og uansvarlig.

– Det er trist og uansvarlig at Arbeiderpartiet nok en gang åpner for oljeboring midt i fødestua til torsken, sier SVs stortingskandidat og tidligere leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Han sier at SV aldri kommer til å svikte kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Den oljeboringen er miljøfiendtlig og noe Jonas Gahr Støre bare kan glemme, sier Haltbrekken.