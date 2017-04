Våren er her - i alle fall for ei uke

Ja, vi vet det omtrent er som å be om trøbbel å proklamere at våren er her, særlig med tanke på vinteren vi fikk i bøtter og spann sist lørdag. Samtidig gir metorologenes meldinger for den neste uka grunn til optimisme.

For om vi ser på værvarselet både hos Yr.no og Storm for den kommende uken, er det god grunn til optimisme.

Onsdag:

Det vil komme noen flere skyer på himmelen på onsdag, men dagen vil være preget av sol og flott vær. Dagen starter med minus to grader før temperaturen stiger utover dagen. Vi vil få vind fra nordøst i en styrke på 2,5 meter i sekundet.

Torsdag:

Torsdagen kommer til å bli flott ifølge både Yr og Storm. De spår sol fra skyfri himmel med temperaturer opp mot fem grader og vind på opp mot 3,8 meter i sekundet fra nordøst.

Fredag:

På inngangen til helga blir været igjen flott. Noen flere skyer er det meldt både hos Yr og Storm, men til gjengjeld blir det mildere - faktisk opp mot sju plussgrader.

Lørdag:

Finn frem badetøyet, eller kanskje ikke helt. Mildere blir det og for oss nordlendinger er det nesten badetemperatur. For sol fra skyfri himmel, vind på opp mot 2,7 meter i sekundet fra sørøst og ikke minst opp mot 10 grader er nærmest som en god sommerdag å regne.

Søndag:

På søndag er Yr og Storm uenige. Mens Yr.no melder overskyet vær med temperaturer opp mot ti grader, melder Storm at vi vil få opp mot sju grader og at det er utrygt for regn. Vinden vil ifølge begge komme opp mot 3,3 meter i sekundet fra en østlig retning.

Mandag:

Også her er meteorologene uenige. Yr.no melder mildere vær med lettskyet pent vær, temperaturer opp mot ti grader og vind opp mot 4,2 meter i sekundet. Storm er litt mer pessimistiske. De spår regnbyger, opp mot fire grader og vind fra sør opp i 4,6 meter i sekundet.

Tirsdag:

På Tirsdag melder Yr.no lettskyet pent vær, opp mot ni grader og vind fra nordøst i opp mot 3,7 meter i sekundet. Storm.no sine meteorologer spår sludd og snøbyger, vind fra nordvest opp mot 4,8 meter i sekundet samt maks fire grader.

Onsdag:

Neste onsdag er metorologene mer enige. På denne dagen spår både Yr.no og Storm at vi vil få lettskyet vær med temperaturer opp mot sju grader.

Så får vi se hvem som får rett.

Samtidig er det greit å minne på noe vi alle vet. Vi har nok ikke sett det siste snøfallet denne vinteren heller.