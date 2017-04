Mye stortorsk, kan gi «sjokk-kvoter»

Det skriver Fiskeribladet. (artikkelen er for Fiskeribladets abonnenter).

Havforskerne sitter sammen og forsøker å beregne totalbestanden for torsk. I juni skal Det internasjonale råd for havforskning (ICES)komme med kvoteanbefalinger for neste år.

Funnene av mye stor torsk kan føre til at havforskerne gjør en «ad hoc-justering», som i fjor førte til et kvoteråd på nesten en million tonn torsk, på nivå med «sjokk-kvota» som kom i 2013, skriver Fiskeribladet.

Tidligere leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, sier til avisen at han får en deja vu-følelse til 2013.

– Den gangen var det de samme sterke årsklassene som nå er i ferd med å bli gamle, som nærmest bare dukket opp fra det store intet under et økosystemtokt i Barentshavet i 2010. Forklaringen lå i klimaendringene som hadde gjort det mulig for disse unge årsklassene å gå så langt nord på jakt etter mat at de også vandret ut av toktområdet til havforskerne, og først dukket opp igjen da de for første gang bega seg på gytevandring mot kysten, sier Nilsen til Fiskeribladet.

I 2013 førte havforskernes arbeid til at totalbestanden ble oppskrevet med 40 prosent. I neste omgang ble kvotene økt kraftig. Det tok knekken på torskeprisene.

Havforsker Knut Korsbrekke avviser overfor Fiskeribladet at vi kan få samme situasjon neste år. Han sier at forskerne prøver å være så forsiktige som de skal være i henhold til føre-var-prinsippet.

– Her er ihvertfall ingen som på konspiratorisk vis prøver å holde torskekvotene kunstig lave, fastslår han.