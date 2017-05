– Nordlandspolitikerne har skutt seg selv i foten

– Innad i Venstre jobbet vi for å få Nord-Norge til å bli én region, men det lot seg ikke gjøre å få politisk flertall for det, dessverre. Det hadde vært mye bedre om Nord-Norge ble én region. Da kunne vi hatt en felles stemme fra Nord-Norge, sier Mikalsen.

Han mener Nordland vil komme dårlig ut av at de to fylkene nord for oss slår seg sammen.

– Troms og Finnmark blir nå en region som blir like stor folketallmessig som oss. Troms har dermed styrka seg i forhold til oss. De vil for eksempel få mere muskler i prosesser om statlige arbeidsplasser. De vil også få økt status med tanke på arktisk forskning. Det tror jeg vi vil lide under de neste 20-30 åra, sier Mikalsen.

Han mener politikerne i Nordland har skutt seg selv i foten.

– Media og politikere har fremstilt debatten som en krig mellom Bodø og Tromsø. Man har sittet på hver sin holme og kastet stein på hverandre, sier Mikalsen.

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiordførerne Tove Mette Bjørkmo, Sortland, og Siv Aasvik, Hadsel, er helt uenig med Mikalsen. De er glad for at Nordland består.

-Jeg er veldig glad for at politikerne har kommet frem til dette standpunktet. Jeg har hele tiden ment at Nordland må bestå. Vi har tilhørighet til Nordland fylkeskommune. Nordland vil alltid grense opp til Troms, og kan heller være gode naboer. Jeg har ikke sett noen ulemper ved at vi er alene og mener at vi kan leve godt med det. Jeg er veldig glad for at det ikke ble en region i Nord-Norge, som ville blitt et altfor stort areal, mener Tove Mette Bjørkmo, ordfører i Sortland.

Hadsel-ordfører og regionrådsleder, Siv Dagny Aasvik (Ap), tror heller ikke sammenslåingen i nord vil svekke Nordland.

– Regionrådet har vært tydelig på at vi mener Nordland er en stor og velfungerende region. Jeg har ingen sterke meninger om hvorvidt Troms og Finnmark bør slås sammen. Det viktige er hva innbyggerne og de folkevalgte i fylkene selv ønsker. Jeg tror ikke en slik sammenslåing vil ha store konsekvenser for Nordland.

Liker det ikke

Øksnes-ordfører Karianne Bråthen er ikke så glad for at Troms og Finnmark slår seg sammen.

– Jeg er ikke så glad for dette. Jeg synes det er positivt at Nordland består, men ikke at Troms og Finnmark skal slås sammen til en region. Jeg har sympati med Finnmark i denne saken. Avstandene der enorme og det blir ikke lett å administrere. Jeg mener at regionene bør bestå slik som de er i dag, sier Bråthen.

Et Nord-Norge som har fungert

Bø-ordfører Sture Pedersen hadde ikke hatt noe imot at det var slik som det var.

– Jeg synes det er fornuftig at Nordland består som egen region. Men jeg hadde ikke hatt noe imot at det var slik som det var, der Troms og Finnmark fortsatt var egne regioner. Vi har hatt et Nord-Norge som har fungert. Det er ikke alltid slik at store enheter er den beste løsningen, sier Pedersen.