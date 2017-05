Sivert Høyem med nytt live album

Både i september og oktober 2016 samlet Sivert Høyem 10.000 greske fans til to utsolgte konserter i Herod Atticus Odeon på Akropolis i Athen, står det å lese i en pressemelding.



Sammen med sitt faste band, gjestevokalist Marie Munroe og en norsk strykekvartett, inviterte Høyem til musikalsk festaften i det 2000 år gamle amfiteateret. I det over 90 min lange konsert-opptaket får vi høre låt-klassikere fra hele Høyems karriere, med hovedvekt på solomaterialet, men med flere Madrugada-klassikere.



Helt siden Madrugada-dagene, har Høyems musikk og konserter slått an en spesiell streng hos det greske publikum. Nåløyet er svært trangt for de som ønsker å spille i Herod Atticus Odeon, og kun et fåtall artister – primært greske – får denne æren hvert år. Listen over artister som har besøkt det berømte amfiteateret teller også navn som Frank Sinatra, Sting og Luciano Pavarotti. Høsten 2016 ble Sivert Høyems navn lagt til denne listen.