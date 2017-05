LO snur i oljesaken

Uttalelsen vil bli behandlet av LO-kongressen senere i dag, men ventes å få flertall siden den er fremmet av en samlet redaksjonskomité.

LO vil gjøre den sørlige delen av Lofoten til nasjonalpark og går inn for et petroleumsfritt belte på 50 kilometer fra land. Hele Vestfjorden skal også unntas for oljevirksomhet.

LO vil ha konsekvensutredning av Nordland VI, men avventer dette når det gjelder de to øvrige blokkene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– I Nordland VII og Troms II har vi ikke erfaringer med petroleumsvirksomhet. Sokkelen er her smalere og utfordringene overfor andre næringer derfor større. Disse områdene må avvente den oppdaterte kunnskapen som vil framkomme i forbindelse med at den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet revideres i 2019/2020, heter det i uttalelsen.

LO går ellers inn for å si nei til all olje- og gassvirksomhet i og ved iskanten.

(©NTB)