Reagerer på at Erna dropper Andøy på rundtur i nord

Statsminister Erna Solberg er i disse dager på rundreise i Nordland og Troms. Blant stedene hun besøker er Tromsø, Ibestad, Finnsnes, Harstad, Evenes, Narvik, Bodø, Leknes og Kabelvåg. Andøy-samfunnet, som har etterlyst besøk fra landets politiske ledelse etter nedleggelsesvedtaket av flystasjonen, får i denne runden ikke statsministeren på besøk.

Har ansvar

Ifølge NRK Nordland reageres det nå fra flere hold på at Solberg ikke tar turen til Andøy når hun først er på rundreise i landsdelen.

– Når statsministeren er på besøk i Troms og Nordland mener jeg at hun også burde tatt seg tid til å besøke plassen som er mest berørt i langtidsplanen. Personalet går nå ei uviss tid i møte, sier Sigurd Myrvoll, hovedtillitsvalgt i Luftforsvaret for Fellesforbundet, til NRK, og forteller at han ukentlig har kontakt med ansatte på flystasjonen som er frustrerte over vedtaket.

– Som statsminister har hun et ansvar for lokalsamfunnet på Andøy, sier han til statskanalen.

Også Høyre-leder i Andøy, Yngve Laukslett, som har varslet at han vil fratre sitt verv etter årsmøtet, ytrer skuffelse over at Solberg dropper Andøy.

Ikke tid

Statssekretær ved Statsministerens kontor og Solbergs høyre hånd, melbuværing Sigbjørn Aanes, sier følgende til NRK om at Andøy-besøk ikke er prioritert:

– Andøya er noe vi har brukt veldig mye tid på, men i denne runden hadde vi ikke mulighet til å besøke. Jeg kan godt forstå at folk er skuffet, det opplever vi fra tid til annen, sier Aanes til NRK.