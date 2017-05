Vesterålingene kjører stadig mer bil

Ferske tall fra SSB viser at gjennomsnittlig kjørelengde for bilene i Vesterålen har falt kraftig fra 2010 til 2016. Andøy har sterkest tilbakegang med et fall på 10,6 prosent. I 2010 kjørte gjennomsnittsbilen fra Andøy 13.446 kilometer. I fjor var tallet nede på 12.020 kilometer. Bø har lavest tilbakegang. I 2010 kjørte bøfjerdingene i gjennomsnitt 13.901 kilometer. I fjor var tallet 13.225 kilometer. Tilsynelatende kjører vesterålingen mindre bil, sier altså statistikken.

Kjørelengde i km 2010 2016 Endring % Hadsel 12955 12128 -6,4 Bø 13901 13225 -4,9 Øksnes 13445 12443 -7,5 Sortland 13158 12102 -8,0 Andøy 13446 12020 -10,6

– Helt feil!

–Dette er helt feil, sier sjefingeniør Hans Richardsen i Statens vegvesen til Vol.

–Det er blitt betydelig flere biler i Vesterålen de siste seks årene. I 2010 var det registrert 13.822 biler i fem vesterålskommuner. I fjor var det 16.033 biler. Det er en vekst på 16 prosent, sier Richardsen.

Andøy har lavest vekst (11,3 prosent), Sortland vokser mest (18,7 prosent).

– Dersom man multipliserer antallet biler med gjennomsnittlig kjørelengde, har trafikken i Vesterålen økt kraftig, sier Richardsen.

Tallene viser en vekst fra 183 millioner kjørte kilometer i 2010 til 196 millioner kjørte kilometer i fjor.

Antall biler 2010 2016 Endring % Andøy 2405 2678 11,4 Bø 1270 1477 16,3 Hadsel 3531 4075 15,4 Sortland 4623 5486 18,7 Øksnes 1993 2317 16,3 Totalsum 13822 16033 16,0

Tellinger

Trafikktellinger fra Statens vegvesen bekrefter tallene.

– I hovedsak viser alle tellinger en økning av trafikken i denne perioden. Denne økningen gjelder også på vinteren. Da det er naturlig å tro at det stort sett er lokaltrafikk som utgjør størstedelen av trafikken. Fergestatistikken fra Melbu-Fiskebøl viser også en jevn stigning, sier Richardsen.