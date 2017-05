 Rekordmåling for Senterpartie

Under EU-kampen hadde Senterpartiet en toppmåling på 14,3 prosent i gjennomsnitt en måned før valget, ifølge DNs partibarometer for mai.

Målingen, som er utført av Sentio Norge, gir stortingsflertall for Senterpartiet og Arbeiderpartiet, til tross for at Arbeiderpartiet (30,9 prosent) faller fra forrige måling. I denne målingen er Ap-oppslutningen nesten lik resultatet i stortingsvalget i 2013.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum bekrefter at styrkeforholdet er avgjørende i en eventuell regjeringsforhandling.

– I forrige regjering hadde vi ti plasser i Stortinget, mens med disse tallene ville vi hatt 29 mandater. Da vil vi ha en annen kraft. Det er slik demokratiet virker, svarer Vedum til avisen.

På målingen faller regjeringspartiene og støttepartiene deres, mens de andre partiene stiger, sammenlignet med valgresultatet. Både Venstre (3,8 prosent) og KrF (3,2 prosent) faller under sperregrensen, mens SV er over (4,3 prosent). Høyre får 24,1 og Frp 11,0 prosent. Miljøpartiet De Grønne får 3,1 og Rødt 2,8 prosent.