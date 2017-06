Her er det første ungdomsrådet

Ni av de ti som nå skal utgjøre ungdomsrådet i Nordlandssykehuset møttes altså i Bodø nylig. Lederen, Emma Lovise Larsen fra Bodø hadde dette å si etter oppstarten:

- Det første møtet i ungdomsrådet var veldig spennende. Veldig fint å få møte de andre som skal være med. Jeg ser virkelig fram til fortsettelsen sammen med dem. Jeg gleder meg!

Også adm direktør i Nordlandssykehuset, Paul Martin Strand, var glad for at ungdomsrådet nå er på plass:

- Vi er veldig takknemlig for at dere vil gjøre en jobb for oss slik at vi kan bli et enda bedre sykehus for ungdom. Vi skal lytte på innspillene fra ungdomsrådet og jeg mener det virkelig, når jeg sier at Nordlandssykehuset ønsker å ta dere på alvor, sa Strand.

Medisinsk direktør Beate Sørslett møtte også ungdomsrådet og understreket at de ikke må være redd for å stille spørsmål: - Vi trenger at dere spør oss om det dere opplever og lurer på.

Bodø og Salten har flest representanter i ungdomsrådet, men også Lofoten og Vesterålen er representert.

- Vi er fornøyd med denne gjengen, som garantert kommer til å bli en veldig viktig samarbeidspartner for Nordlandssykehuset fremover. Allerede på det første møtet imponerte de oss med sitt engasjement og mange tanker om hva som er viktig for ungdommer i kontakten med Nordlandssykehuset, sier rådgiver Kari Bøckmann som har ansvaret for å drifte Nordlandssykehusets ungdomsråd.

Neste møte i ungdomsrådet vil være en helgesamling i september, men allerede i august vil de bidra med undervisning samt delta i referansegrupper for prosjekter i Nordlandssykehuset, melder Nordlandsykehuset i en pressemelding.