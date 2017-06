Ligger an til knall sankthans

I alle fall om vi skal tro meteorologene hos Yr.no.

For vi i nord får etter sigende det beste været i Norge i dag. Det blir sol, lite vind og greie temperaturer.

For fra nord til sør i Vesterålen blir det sol og opp mot 16 grader i dag. Det at det blir lite vind fører også til at alt ligger til rette for en strålende sankthansfeiring i kveld.

Dette skal du IKKE ha på sankthansbålet: – Ulovlig brenning kan bli anmeldt Sortland kommune advarer mot å utnytte sankthansaften til å kvitte seg med søppel og gamle materialer.

Nordland:Bris omkring øst, i Vesterålen økning til nordøst opp i liten kuling. Mye pent vær, men utover dagen tilskyende fra sør og om kvelden litt regn på Helgeland

Troms:Nordøstlig frisk bris utsatte steder, fra om ettermiddagen liten kuling på kysten i sør. Oppholdsvær og en del sol, særlig i sør.