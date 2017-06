Deadline Media mangler ung gutt

Nyheter

I disse dager spilles barnefilmen «Hermann» inn på Melbu. Det er produksjonsselskapet Deadline Media som står for produksjonen, og nå jakter de en gutt i fem-seks års alderen.

Trenger gutt på fem-seks år

Produsent Therese Korsvik Eliassen sier at Vesterålen har et rykte for å levere når det kommer til statister.

Jeg håper noen kan låne oss sønnen sin i noen få timer. Det er en veldig sjarmerende scene som skal spilles inn, produsenten i ei pressemelding.

Sjarmerende scene

De skriver videre at det nok er en av de mest sjarmerende scenene i filmen. I scenen skal den unge gutten gå til nabojenta for å gi blomster.

Gutten skal gi blomster til nabojenta. Gutten vi leter etter er rundt fem til seks år og brun eller mørk i håret. Scenen spilles inn på Melbu fra i morgen klokken 1030. Vi håper ønsker å stille, og man kan ta kontakt med meg for mer info, sier Therese Korsvik Eliassen.