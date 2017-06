I rute med Risøyhamn Skole

Nyheter

Ann-Brita Gregersen, rektor ved Risøyhamn Skole, synes det er veldig spennende med nytt skolebygg.

– Det blir veldig spennende med nye kontorer.Elevene gleder seg. De går forbi byggeområdet hver morgen, og de er veldig interessert og nysgjerrig på byggingen som foregår rett ved siden av den gamle skolen, forteller hun.

Da den gamle skolen ble bygd, var klassekullene større enn de er i dag. Den nye bygningen er tilpasset mindre kull. Der blir også fellesområder og spesialrom.

Byggingen er godt i rute

Før byggingen begynte, ble det arrangert et orienteringsmøte om byggingen. Det ble da også presisert om hvor viktig det var at de holdt seg unna.

– Jeg var veldig skeptisk da byggingen begynte, men nå ser jeg at det er helt i rute, sier Gregersen.

Tar med kunsten

Bygget skal stå ferdig til nyttår. Noen deler til bygget har blitt lagd ved Hålogaland element som bare er et steinkast unna. Dette førte til at byggingen gikk fort for seg. Nå har vinduene også kommet.

Ved Risøyhamn skole har det vært en tradisjon at elevene pynter opp veggene med kunst som de selv har laget i form av malerier, skulpturer og tegninger. All denne kunsten kommer de til å ta med seg og pynte med i den nye skolen.