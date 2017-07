Stort jubileum for Regine

Nyheter

De ønsker å lage ei skreddersydd jubileumsforestilling i bursdagsgave til Regine.

Det settes dermed opp en teaterforestilling i hennes ånd, og det er det teaterduoen Nikoline Spjelkavik og Victoria Fredrikke Schou Røising som skal stå for med teaterstykket «Usynlig Selskap». Det er en splitter ny teaterforestilling med helt nyskrevet musikk, manus og ferske skuespillere fra Bø og omeng.

Med på laget har de også Svein Spjelkavik, som er et navn de fleste kjenner til. Han har lang og svært god erfaring med underholdning for alle typer publikum gjennom Teaterklubb 81, Rock Mot Rus og flere store og små arrangement. Han skal på «Usynlig selskap» være scenograf. Det kan også røpes at det blir nykomponert og skreddersydd musikk av blant annet Bengt Egil Hansen.

Karakterene man får møte i stykket er inspirert av de man møter i Regines eventyr. Forestillingen har også Regines barndom som bakteppe. Det er satt opp to forestillinger på Regines bursdag den 29.juli. Den varer i halvannen time og passer for alle som er over åtte år.

Bursdagsfeiring

Etter festforestillingen er alle velkommen på bursdagsfeiring for Regine i Bøhallen. Der blir Sigrid Randers-Pehrson å tre inn i rollen som Regine og være vertskap, ettersom bursdagsbarnet naturlig nok ikke kan være tilstede. Det hele starter med busdagssangen som er skrevet til 150-årsjubilanten av Kristine Johnsen.

Det er også et eget husorkester med musikantene Geir Remen, Viggo Berg, Leif Egil Barth, Royer Larsen, Tor-Håkon Håvardsen og Tim Challman. Gøril Karlsen og Torgeir Thorsen leder an i polonesen, og vi synger og danser ut i de små timer.

Finstas

Gjestene må gjerne finne fram det fineste de har og pynte seg slik de gjorde på den tida Regine arrangerte sine selskap i Kristiania, skrives det i pressemeldingen fra , Bø Kunst og kulturstrøm komite.

Lygarkveld

Også i år blir det Lygarkveld under Reginedagan. I år er det med Roy Eilertsen som skal være storlygar. Det blir musikalsk innslag på Lygarkvelden med «Lina og strikan» som består av Lina Johnse, Svein Willy Andersen og Kåre Gunnar Martinsen.

Roy Eilertsen er fra Lofoten, og får æren av å være storlygar. Han gir alt for å åpne latterdøra med ei forestilling som heter «På kanten av sannheita», som er ei fortelling av og med han selv. Han fikk tidlig lære, som fiskerbondesønn fra Sandsletta, at ikke alt han fikk servert var sannhet. Han fikk høre mange forskjellige historier gjennom oppveksten, og disse har han tatt vare på.

Folk får selvsagt lovt til å servere noen løgner selv, og alle humørfylte og overdrevne historier fra andres eller egne liv er veldig velkommen, meldes det i en pressemelding.