Få vil bli fastlege i Norge

Nyheter

– I Trondheim er situasjonen slik at det ikke er søkere i det hele tatt på ledige stillinger, så det er en rekrutteringskrise i store byer også, sier fastlege og universitetslektor Børge Lønnebakke Norberg ved NTNU til NRK .

Tidspresset har lenge vært slik at nye leger vegrer seg for å søke fastlegestillinger.

– Vi opplever et veldig sterkt tidspress som kommer i veien for å gjøre jobben vår bra nok, sier fastlege og universitetslektor Harald Sundby ved NTNU.

I en undersøkelse fra 2015 kommer det fram at halvparten av landets kommuner hadde alvorlige problemer med å rekruttere fastleger. Flere kommuner i Vesterålen inkludert.

Da var 52 fastlegestillinger tomme landet over. Ifølge Helfo har tallet økt til 83 fastlegestillinger uten lege.

Leder i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, mener at det er mange årsaker til at færre søker seg jobb som fastlege, men at det finnes tiltak for å redusere arbeidsbyrden.

– Det er mye arbeid med tanke på førerkort, fraværsattester og folk reiser mye mer enn før, så vi attesterer mye som egentlig ikke har stor medisinsk begrunnelse, sier han.

(©NTB)