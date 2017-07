Nyheter

Meteorologene melder om skiftende bris i Nordland tirsdag, med lokal solgangsbris.

Møte mellom kald og varm luft gjør at det kan bli mer skyer utover uka, men tirsdag ser det ut til å bli finvær i Vesterålen. Meteorologene advarer om at det er mulighet for tåke på kysten nord for Vestfjorden.

Temperaturene vil ligge på rundt 15 grader i Vesterålen tirsdag.