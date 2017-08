Stjal 2,6 tonn tomhylser – nå er de varetektsfengslet

Nyheter

Mandag stoppet politiet i Nord-Trøndelag en bobil med 2,6 tonn tomhylser.

Skytterlag i hele fylket har rapportert om innbrudd den siste tida, både i Vesterålen, Salten og Helgeland.Blv.no skrev i juniom innbrudd Sortland skytterlags anlegg i Sandstranddalen.

I bobilen som ble stoppet mandag satt et tysk par i 60-årene. De er nå siktet for nærmere 30 tyverier, og ble torsdag varetektsfengslet i fire uker på grunn av fare for gjentakelse, skriver NRK.

– Vi har bedt om varetekt i fire uker med bakgrunn i fare for gjentakelse,

Politiet i Nordland ba mandag skytterlag i fylket som hadde hatt innbrudd, om å ta kontakt. Til NRKsier politiadvokat Margrete Torseterat de stadig får inn anmeldelser.

– De har vært innom et stort antall skytebaner i Nordland, så får vi se om de har vært innom skytebaner utenfor fylket også. Vi skal fortsette etterforskningen og finne ut hvor mange antall tyverier det til slutt er snakk om, sier Torseter til NRK.

Kvinnen som er varetektsfengslet har ifølge NRK delvis erkjent forholdene.