Vesteråling satt verdensrekord i fallskjermhopp

– Det var et Mount Everestøyeblikk. Dette har lært meg at jeg aldri skal høre på den stemmen som sier at jeg ikke får det til, men på den stemmen som sier ja, dette skal jeg klare, sier Roland til VOL.

Først i Norge

Carl Christian Roland er fra Sandnes i Hadsel og flyttet fra Vesterålen i 2000. Han bor nå i Kolbotten og er verdens første paraplegiker(skade i ryggsøylen) til å oppnå B lisens, samt utsjekk som wingsuitpilot.

I august 2017 hoppet han som verdens første funksjonshemmede, teknisk HaLo med oksygen fra 23 400 fot(7132,320m), solo. (kilde SNL.no) Se video øverst i saken.

– Jeg begynte med fallskjermhopp i 2013. Jeg trengte noe som kunne gi meg det adrenalinet. Det er viktig at funksjonshemmede kan føle mestring. Jeg gjør dette fordi jeg vil kunne se tilbake på et liv der jeg har gjort mitt beste. Jeg vil være tilfreds med det jeg har gjort og hvem jeg har blitt.

Ryggmargskade

Roland har en ryggmargskade han har lært seg å leve med.

– En ryggmargskade er ikke bare en ryggmargsskade, men en kompleks skade. Jeg er sjeleglad jeg har blitt såpass bra som jeg har blitt. Man får bare jobbe med det man har og trøkke på videre, sier Roland.

Hjernen må ha sitt

Roland har også startet opp den frivillige organisasjonen 9 liv. Dette er en frivillig organisasjon som hjelper unge skadde eller syke til å lære å leve med nye forutsetninger.

På facebooksiden står det blant annet: Å trene kroppen etter en skade er vel og bra, men hjernen må ha sitt! Etter adrenalinrusen vi gir deg kommer du aldri til å være den samme!

– Vi tar med funksjonshemmede ut for å utfordre dem. Vi tar dem med blant annet opp i fly og får dem til å hoppe fra bruer. Vi legger bare til rette for at de skal kunne gjøre det, men det steget fra brokanten må de gjøre selv.