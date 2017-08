Nyheter

– Det vi har tenkt, er at når vi holder på med streetartprosjektet, kan vi likså godt forberede hele byen til fest, forteller Tina Aslaksen, som er ansvarlig for streetartprosjektet.

Støtte fra kommunen

Aslaksen gikk så til kommunen for å høre om de ville støtte dugnaden. Det ville de.

Kommunen har bestemt seg for å legge til rette for denne dugnaden. Kristine Røiri fra kommunen forteller at plassen under streetart prosjektet kommer til å være hovedbase denne kvelden.

– Her skal vi steke vafler, og vi skal grille litt. Hvis noen har lyst til å ta med en gitar og spille, litt så er det også helt lov, sier Røiri.

– Det er artig at ting skjer noe. Det blir jo en liten happening her på området under veggen der kunstnerne skal male og folk får muligheten til å bidra. Alle er ikke kunstnere, men da kan de bidra til at Sortland ser bedre ut på andre måter, legger hun til.

Skal vi ha høymuggel i sentrum?

– Det jo mange gårer hvor det ikke ser fint ut, noen plasser er det til og med ikke mulig å passere med barnevogn på gangfeltet fordi det er for mye høymuggel. Vi oppfordrer også gårdeieren til å bidra. Det blir så mye lettere når man gjør det sammen.

Det er ulike oppgaver byen kan bidra med. Luke og rydde byen, spille musikk, synge og sjonglere, grille pølser, steke vafler eller noe de kommer på selv.

– Kanskje noen har hjemmelaget bærsaft de har lyst til å dele? Folk må ta meg seg hagesaks, kniv og gjerne en kost, sier Røiri.

Aslaksen og Røiri sier at folk må ta med seg hagesaks hansker, kniver, koster, trillebårer og lignende.

– Vi har hatt gode erfaringer med tidligere dugnader. Folk stiller opp og synes det er gøy. Hvis folk ikke har kjempemye å gjøre denne kvelden, så er det bare å komme. Dette er selvfølgelig noe som egner seg for alle. Både barn, voksne og eldre.

Rydder til fest

– Jeg tror også at dette er en god forberedelse til Festerålen. Vi pynter oss litt til fest, sier Aslaksen.

– Fra kommunens side så synes vi det er et kjempeflott at det tas initiativ. Og når folk gjør det, har vi ingen problemer med å støtte slike prosjekter. Det ble vedtatt rett før sommeren at det skulle settes av 150.000 kroner til slike spontane prosjekter hvis det kom dugnadinitiativ, sier Røiri, som mener at sakte, men sikkert skal byen bli finere.