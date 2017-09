Padleuke før Børøyarace

Nyheter

De gjør det som oppvarming til neste helg. Da er det padlehelg med Børøyarace blant annet. God padleteknikk går på å få mest mulig ut av energien man bruker. Med god padleteknikk blir man mindre sliten av å padle langt.

Det eneste kravet for å være med er at de som vil padle fortest mulig på kortest mulig tid og på det grunnlaget kan bli alene under deler av runden må kunne egenredning og ha nødvendig utstyr for det. De som skal padle sammen med andre må kunne kameratredning.

Med god teknikk er det lettere å padle, og det øker farten godt.

– Effektiv padling gir deg mer ut av de samme kreftene, så med god teknikk er det faktisk lettere å padle. Med god teknikk øker farten merkbart. For det er ikke bare armene du skal padle med, men det meste av kroppen. Få resten av musklene med på laget, og se hva som skjer, inviterer leder Marian Leonhardsen i Vesterålen Padleklubb.



Det er Fredrik Ness som blir å lære bort tips. Øvelsen blir å foregå rundt Børøya.

– Vi øver på padleteknikk i forkant av padlehelga med Børøyarace 16. september. I dag møter Fredrik Ness for å gå gjennom viktige elementer i padleteknikken før vi setter ut, sier Leonhardsen.

Etterpå settes kajakkene utpå, og padlerne racer rundt Børøya i den farta som passer. Underveis fokuserer og øver vi på de ulike elementene Ness har lært oss.

– Ta gjerne tiden sånn at du kan konkurrere med deg selv neste lørdag. Det kan være artig å se fremgangen, foreslår Leonhardsen.