Fotballextra i Andøy

AIL Fotballextra er et idrettstilbud for unge på Andøy videregående skole og 10.klasse ved Andenes skole. Det blir både treninger, forelesninger, turer og teambuilding. De håper også på å få til dommerkurs og trenerkurs for ungdommene som er med.

Det er 20 plasser, og til nå har 14 stykk meldt seg på, blant dem er det seks jenter og åtte gutter. Tirsdag hadde de sitt første møte der de fikk informasjon om hva tilbudet, som er et samarbeid mellom AIL, Andøy videregående skole og Tom Stenvoll, inneholder og hva det er.

Usikkerhet i kommunen

Grunnen til at tilbudet har kommet er for å prøve å få flere ungdommer til å bli værende i Andøy, og at de velger å gå på Andøy videregående skole.

– Det begynte med usikkerhet blant foreldrene, og hvor ungdommene deres skal gå skole fra høsten. Vi fant ut at vi ville gjøre noe for ungdommen og at vi gjerne ville ha dem boende her. Det er også greit for foreldrene å få ha ungdommene hjemme tre år ekstra, sier Stenvoll.

Tove Wensel i AIL håper etter hvert at dette kan bli noe som integreres i skolen.

Det er en lang vei å gå for å få det til å bli en del av timeplanen, men vi håper at vi kan få det til etter hvert. Vi synes det er flott at det er et slikt tilbud her nå, og her er alle velkommen. Det er ikke slik at bare de som går studiespesialiserende kan benytte seg av tilbudet. Her kan man for eksempel også gå teknisk og industriell produksjon og ta fotballen fatt på siden, sier hun.

Flere aktiviteter

Tom Stenvoll tror tilbudet kan være med på å gi tiendeklassingene en mykere overgang til videregående skole.

Jeg tenker dette er et godt tilbud. Tiendeklassingene kan også få en mykere overgang til videregående. Her blir det ikke bare fotball, men forelesninger, teambuilding og turer. Vi skal blant annet prøve oss på yoga, surfing, dans og golf, forklarer han.

To av guttene som var med på informasjonsmøtet var Noa Stave og Simen Karlsen.

– Vi liker fotball og ønsker å trene mer. Jeg tror dette blir bra, og så får vi gjøre andre ting her også, sier de to seg enige i.