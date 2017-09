Leirskoleelever på øvelse med «Knut Hoem»

Nyheter

«Knut Hoem» har vært i operativ tjeneste siden 1991. Siden den gang har de reddet 73 liv, assistert 6.358 personer og 2.994 andre fartøy.

Så langt i år har de reddet to liv og assistert 231 personer og 83 fartøyer. Senest denne uka var de med på å slepe en fritidsbåt som hadde gått på en ile utenfor Myre.

Samarbeid

Denne uken har de også hatt pick up-øvelser med 19 elever på Øksnes Maritime leirskole.

– Det gikk veldig bra, elevene er flink til å høre etter. Vi starter med info før vi begynner med øvelsene. De tar til seg informasjonen og gjør som de skal, forklarer styrmann Jøran Heimlund på «Knut Hoem».

Neste uke er det nye elever som skal få prøve seg.

– Vi har et samarbeid med skolen, så vi drar dit når vi har mulighet og forteller om sjøsikkerhet. De får også sjekket hvordan vi gjør det når vi plukker opp folk. De får på seg drakter og hopper i havet før vi plukker dem opp, forteller styrmannen. Han får tilbakemeldinger om at elevene synes det er kjempespennende.

– Tilfører noe spesielt

For Øksnes Maritime leirskole er et slikt samarbeid avgjørende.

– Det er helt avgjørende, det tilfører skolen noe helt spesielt og er uvurderlig. Så det at redningsskøyta er her for elevene er helt fantastisk. Vi er veldig, veldig fornøyd med samarbeidet. Elevene lærer mye om situasjon og sikkerhet på havet, sier Jørgensen på Øksnes Maritime leirskole.