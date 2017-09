Skal fylle fiskehjell med søppel fra havet

Nyheter

Gigantaksjonen skjer i regi av Hurtigruten Foundation, og strekker seg fra Urke og Hjørundfjorden i sør til Kirkenes i nord. Over 1 000 personer, både gjester og mannskap fra Hurtigrutens skip, skal på en eller annen måte delta i dugnaden.

– Plastforurensing er en av de mest alvorlige truslene mot verdenshavet. Vi i Hurtigruten vil gjøre alt vi kan for å bevare havene for fremtidige generasjoner. Strandryddedagen et lite, men viktig, skritt i riktig retning, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten i en pressemelding.

Mer søppel enn fisk

Han skal selv rydde strender i Bodø-området, sammen med mannskap og gjester fra MS Spitsbergen.

Plastforurensning blir en stadig mer alvorlig trussel for verdenshavene. Ifølge en rapport fra World Economic Forum vil det i 2050 være mer plastsøppel enn fisk i havet, hvis utviklingen fortsetter som i dag, og man ikke straks gjør noe.

– En ting er søppelet vi rydder fra strand til strand. Det viktigste bidraget på tirsdag er å sette fokus på problemet, øke bevisstheten rundt det som er i ferd med å skje, og vise at alle kan være med på å gjøre en forskjell, sier Skjeldam.

Fyller fiskehjell i Lofoten

Denne utviklingen er også selve bakgrunnen for prosjektet.

Søppelet som blir samlet inn på strandryddedagen blir tatt med om bord i hvert enkelt skip, og fraktet til Svolvær. Hurtigruten og kunstneren Lise Wulff har fått støtte fra Miljødirektoratet til et svært spesielt prosjekt, der søppelet som blir samlet inn under dugnaden skal bli til en kunstinstallasjon.

Etter hvert som hurtigruteskipene som var med på dugnaden ankommer Svolvær i løpet av de neste to ukene, vil en tom fiskehjell gradvis bli fylt med plast og annet marint søppel samlet inn av Hurtigrutens gjester og mannskap.

– Det er et sterkt og tydelig symbol på hvordan plast fyller opp havene på bekostning av fisken, sier Skjeldam.

Når kunstinstallasjonen tas ned, vil søppelet bli levert til gjenvinning.