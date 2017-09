Berømmes for lokalmat

Nyheter

Gimstad Gård fikk sølv og bronse i NM for ost. Siste uke sendte 51 lokalmatprodusenter i fra hele landet inn noen av sine beste produkter til "Norgesmesterskap i lokalforedla melkeprodukter". Totalt ble det vurdert 147 produkter i 7 forskjellige klasser, opplyses det fra Gimstad Gård i Bø.

– Gimstad Gård fikk sølvmedalje for vårt Heimsmør, og bronsemedalje for vår Gomme. Det er første gangen vi deltar i denne konkuransen, så vi er godt fornøyd med at begge produktene ble premiert. Produktene kan kjøpes på ulike steder i Vesterålen.

Den Sorte Gryte i Lødingen Vestbygd har fått bronse for sin karamell-prim.

– Hurra for Svein-Magnes karamellprim, sier Jorunn Husjord i Den Sorte Gryte, som legger til at selskapet hadde tidenes beste salgsdag ved et utsalg i Tromsø i helgen.