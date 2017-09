Barth Eide varsler mer åpen konflikt med Ap i opposisjon

Nyheter

Den tidligere forsvars- og utenriksministeren sier til Klassekampen at det i en «så uforutsigbar verden» må være lov med mer uenighet, også blant sentrale partier.

– Påstanden om at norsk utenrikspolitikk skal ligge fast, blir meningsløs når verden går i alle mulige retninger, sier Eide til avisen.

Han understreker at Norge «ønsker et politisk smalt atlanterhav», men at splittelsen mellom Europa og USA nå gjør seg gjeldende i flere spørsmål.

– Det betyr at det er nye betingelser i det transatlantiske forholdet. Det må vi tørre å snakke om, og det kan vi ikke bare snakke bort med enighet, fortsetter han.

Eide mener det er mye større rom for å føre en selvstendig utenrikspolitikk i dag enn tidligere, og refser Erna Solbergs (H) regjering for ikke å ha gjort nettopp dette.

– Denne regjeringen har vært mye mer opptatt av å tekkes amerikanerne.

