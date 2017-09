Vi sloss ikke, vi krangler

Nyheter

Dette melder Nordland politidistrikt til VOL.

Politiet rykket tirsdag ut til et rapportert slagsmål på Sortland storsenter. Da de ankom viste det seg å ikke være så voldsomt. En kunne si som i filmen «Terkel i knipe» at «Vi diskuterer ikke, vi krangler», eller i dette tilfellet at det ikke var slossing, men altså det politiet kaller høylytt krangling mellom to ungdommer.

Politiet dro fra stedet da dette ble oppdaget.

