Dro på leteaksjon i Andenes havn

På kvelden fikk redningsskøyta medling om en nødpeileseder som ga ut signaler. Nødpeilesendere er ombord i båter, og hvis noe skjer med båten uten at man får varslet om det, så skal nødpeilesenderen sende ut signal.

RS Dagfinn Paust gikk ut av Andenes havn for å finne ut av hvor signalet kom i fra, men da falt signalene ut. De skjønte fort at det måtte være noe inne i havnen som sendte ut signaler.

– Vi skjønte att det måtte være en gammel sender, for dagens sendere har 406 megahertz, mens den aktuelle senderen ga ut signaler på rundt 125 megahertz. Vi dro tilbake til havn for å søke der, sier Bengt Ronny Landøy-Midtbøen i Dagfinn Paust.

De dro tilbake til havnen og søkte igjennom båtene som lå til kai, uten hell. Til slutt måtte de også bryte seg inn i den nylig restaurerte "Havblikk". Da gikk tyverialarmen, og Geir Bringsli som nettopp hadde vært ombord for å skure dekk fikk beskjed hjem.

– Jeg hadde nettopp vært i Havblikk og vasket, og var akkurat kommet hjem da innbruddsalarmen gikk. Da jeg kom fram var det folk fra redningsskøyta i båten. De fortalte at de hadde fått signaler fra en nødpeilesender. Jeg koblet det med en gang. Det hadde kommet vann på den gamle vi hadde ombord, som vi hadde fått beskjed om at ikke fungerte og var død, forklarer Geir Bringsli fra Havblikk.

– Vi så at batteriet hadde gått ut i år 2004, og det viser bare at det er kvalitet over det. Vi fikk hvert fall tatt hand om det og fjerna signalene den sendte, sier Landøy-Midtbøen.

Dagen etter hendelsen møtte Geir Bringsli opp med kake til mannskapet.

–Jeg har vært med kake for at vi plaget dem i går, så de fikk plaster på såret. Her etter er vi veldig bevisst på hvordan vi skal behandle ting som har gått ut på dato, og lar det ikke ligge og slenge, avslutter Bringsli.

Til tross hendelsen, er det god stemning på avblikk, og de tar det hele med et smil. Det gjør også mannskapet i RS Dagfinn Paust.

– Vi synes litt synd i han. Vi spøkte med at han hadde satt hele Nordland i jobb på grunn av nødpeilesenderen, sier Landøy-Midtbøen.