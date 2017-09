VOL lanserer ny kulturkalender

Nyheter

VOL lanserte torsdag en ny kulturkalender.

– Dette er en kalender som skal samle alt som skjer i Vesterålen. Vi ønsker å synliggjøre bredden i det fantastisk rike kulturlivet i regionen, sier Ken Rune Hansen i VOL Marked.

– Enkelt å finne alle tilbud på ett sted

Han har i samarbeid med flere andre vært med på å lage kalenderen.

– Kulturtilbudet øker, og behovet for å samle all informasjon om hva som skjer, øker i samme takt. Nå blir det enkelt å finne alle tilbud på ett sted. Leserne kan enkelt navigere i kalenderen og sortere på kategorier, tidspunkt og geografisk sted. Ønsker du for eksempel å gå på kino på Sortland neste søndag, kan du med noen enkle tastetrykk finne aktuelle filmer. Eller kanskje du ønsker å se oversikt over alle gudstjenester eller organiserte turer i skog og mark? Ingen problem – du finner det i kalenderen, sier Hansen.

Interaktiv

VOL-kalenderen er laget slik at lag og foreninger selv kan legge ut arrangementer i kalenderen, og dermed nå publikum via alle VOLs plattformer – PC, nettbrett og ikke minst mobil, som er et stadig viktigere «verktøy» for vesterålinger flest.

– VOL-kalenderen er tilpasset alle våre plattformer, sier Hansen.

– Er alt gratis?

– Nei, det koster en symbolsk sum å legge inn et arrangement, og litt mer dersom man ønsker profilert synlighet på VOL-fronten, sier Hansen.