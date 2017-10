– Mange unge sliter med å få nok søvn

Nyheter

En studie gjort på 10.000 deltakere mellom 16-19 år i Bergen viser at unge sover i gjennomsnitt seks timer og 25 minutter per dag, skriver forskning.no.

Dette er et stykke unna de åtte til ni timene som er anbefalt.

Mariell Kristin Pettersen (16), og Irene Isabelle Storvik (16) flyttet begge på hybel ved skolestart, noe som ifølge dem har vært både en positiv og en negativ overgang når der gjelder søvn.

– Vi sover mellom seks til åtte timer i ukedagene, forteller de.

– Stor overgang

Hver høst blir blir mange unge hybelboere. Da har de ikke lenger en mamma eller pappa som setter rammer for når de skal legge seg.

Da er det enkelt at det blir sene kvelder.

– Det er blitt enklere å legge seg på hybel fordi vi styrer mer selv. Men uvante lyder som for eksempel noen som går høylytt i overetasjen kan påvirke søvnen negativt, sier Irene.

Det er også en del hybelboere som ikke klarer å legge seg til rett tid. Det er stort ansvar å bo alene, eller med en venn.

– Alt ansvar blir lagt i dine hender, og for mange kan denne overgangen være tøff. Alle mennesker liker å utsette ting, og det tror jeg er en kjent sak blant hybelboere. Dette fører til stress, som deretter kan gå utover søvnen.

Bør legge bort all elektronikk

Studiet fra Bergen viser at teknologi som telefoner og datamaskiner har en negativ effekt på søvn.

– På kveldene er veldig mange aktiv på sosiale medier, sier Irene.

Det er et press på å være oppdatert på for eksempel Instagram og Snapchat til enhver tid, men dessverre går dette ut over skjønnhetssøvnen.

Tiden flyr lett når man ser en Youtube-video eller blar seg ned på Facebook-siden.

Det er anbefalt å legge bort alt elektronisk en time før leggetid, og like viktig er det å ikke ha elektronikken med deg på soverommet.

Elektronikk kan ha en distraherende effekt og påvirke søvnen.

Tankene tar over

Skoleelever blir ofte stresset og nervøs foran prøver eller innleveringer, og dette kan påvirke søvnen.

Ungdom engster seg for mange småting som de egentlig ikke trenger å engste seg for. Et vanlig problem er at tankene tar over og gjør at mange ikke får sove.

– Jeg kan ligge å tenke på problemer som gjør meg urolig, sier Mariell.

Det er viktig å prioritere søvn fordi det er ingen som liker å være trøtt mitt på dagen. En god natt søvn kan endre mye, og de fleste vil ha mer energi.

Søvn har også en veldig positiv virkning på humøret, og gjør at folk rundt oss blir gladere.

Så det beste du som ungdom kan gjøre, er å få de åtte til ni timene som er anbefalt.