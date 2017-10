LVO fikk 65.000 kroner – skal bruke pengene på filmmusikk

Nyheter

Lofoten og Vesterålen Orkesterforening (LVO) har mottatt en gave på 65.000 kroner fra Sparebank1 Nord-Norges Sparebankstiftelsen.

Brukes på «filmkonsert»

Styremedlem Morten Eilertsen mottok gavesjekken fra banksjef Jan Erik Sveum i Sparebank1s lokaler på Leknes, melder LVO i en pressemelding.

Pengene skal brukes til orkestersamlingen «Symfoniske filmpirater», med konsert i Moskenes 15. oktober.

Konsertprogrammet spenner fra filmer som «Harry Potter»-serien, «Pink Panter» og «Orions belte» til «Ringenes herre» og «Star Wars».

Åpner opp for debutanter

Aldersspennet blant de rundt 60 musikerne som skal spille på konserten blir fra 12 til 84 år.

– Dette er en populærkonsert som retter seg særlig mot et ungt publikum. Samlingen er en såkalt juniorsamling, der LVO har invitert unge blåsere og strykere fra kulturskolene til å delta på forenklede stemmer og slik for første gang få spille i et symfoniorkester, melder styreleder Erik Bugge i LVO i pressemeldingen.