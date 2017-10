Disse vil bli direktør for oljevern- og miljøsenteret

Regjeringen vil i 2018 gi 27 milloner kroner til oljevernsenteret. Da Siv Jensen slapp nyheten i Svolvær tirsdag, sa også partikollega Kjell-Børge Freiberg at senteret er et viktig verktøy for å få åpnet havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen for oljevirksomhet.