Åpnet ny, stor butikk med snorklipping og mye besøk

Nyheter

Hun åpnet høytidelig den nye Coop Extra-butikken på Strandskogjordet torsdag formiddag.

Få en snikktitt inn i storbutikken: 70 personer fra hele landet står på for å få Biltema ferdig Lørdag åpner Biltema på Sortland. Butikken skal tilby vesterålingene 17.000 produkter fordelt på 3.500 kvadratmeter. Det var onsdag høy aktivitet i Biltemas lokaler for å få alt ferdig til åpning. Se video nedenfor.

–At Coop velger Sortland for en satsing som dette sier meg at Sortland som by og Vesterålen som region står foran enda mer vekst. Og det er jo hyggelig, la hun til.

Skjerper konkurransen

Ordføreren mener at denne nyetableringen, samt flere andre, er med på å øke tilbudet til Vesterålens innbyggere, og skjerper konkurransen blant allerede etablerte bedrifter.

Extra åpner i oktober: Selvbetjente kasser til Sortland I oktober i år åpner Extra og Extra bygg ved Strandskogjordet på Sortland. Bygget er på tur opp, og ved åpning kan sortlendingene få bryne seg på noe nytt, nemlig selvbetjente kasser.

– For at Sortland og Vesterålen skal utvikle seg som by og region, er både store og små brikker viktig i det store puslespillet, som danner et attraktivt sted for bosetting og besøk. Som ordfører er jeg glad for at denne etableringen representerer et betydelig antall arbeidsplasser, sa Bjørkmo i talen sin.

Nye arbeidsplasser

Det er rundt 40 nye arbeidsplasser ved den nye butikken.

– Dette er arbeidsplasser som bidrar til lavere ledighet og potensiell tilflytting. I tillegg har det vært med på å gi jobb og nye utfordringer til de ansatte og de mange lokale leverandørene som har vært med i utbyggingen.

Hadde størst vekst i fjor – nå skal bedriften selges Til tross for at Binor Products på Myre i fjor hadde prosentvis størst vekst av alle bedrifter i Vesterålen, ser ikke styret grunnlag for å fortsette driften, og jobber nå med salg av selskapet.

– Avslutningsvis vil jeg si gratulerer til de ansatte, alle som har stått på natt og dag for å bli ferdig, innbyggerne i Vesterålen og sist men ikke minst Coop selv.