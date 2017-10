Navarsete tviler på at det blir mulig å nå NATO-målet

Nyheter

Hun peker på at pengebruken i forslaget til statsbudsjett er i tråd med langtidsplanen, men mener det fortsatt mangler penger. Årsaken er at Norge har forpliktet seg overfor NATO til å øke forsvarsbudsjettet slik at det når 2 prosent av brutto nasjonalprodukt innen 2024, skriver Dagsavisen.

Hun viser til at det økonomiske handlingsrommet kommer til å bli enda trangere i årene som kommer, og at opptrappingen mot NATO-målet burde begynt umiddelbart.

– Det er et overordnet spørsmål som jeg håpet regjeringen ville gi et annet svar på, og det er den økonomiske ramma. Statsminister Erna Solberg har forpliktet Norge til å nå NATO-målet innen 2024. Og regjeringen følger den økonomiske rammen for langtidsplanen, men ikke for å nå NATO-målet, sier hun.

På landsmøtene til Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet reiste det seg et forsvarsopprør som bidro til nær likelydende vedtak om å nå NATO-målet.

– Det var stort fokus på regjeringspartiene Høyre og Frps landsmøter om dette, og jeg er skuffet over at regjeringen ikke følger opp, men legger seg på en bane som gjøre det vanskelig å nå målet. Jeg tror NATO vil være lite fornøyd med dette. Jeg var på parlamentarikerforsamling i NATO sist helg, og det er stort fokus på 2024-målet, sier Navarsete som er medlem i forsvarskomiteen.

