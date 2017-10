Nå må du skifte bildekk

Nyheter

Etter en lang sommer preget av tåke, og en høst preget av sol, er det vinteren som står for tur.

Mange er allerede i full gang med å få lagt om dekkene på bilen sin, mens andre var for sent ute og havnet i grøfta. Roger Skaarn hos Skaarn Elektro og dekkservice har de siste dagene jobbet på spreng for å hjelpe andværinger med å få lagt om til vinterdekk. Han mener det er viktig å legge om før det er for sent.

– Nå har frosten begynt å komme, og det er lurt å få lagt om til vinterdekk. Blir man stoppet av politiet er det 1500 kroner i bot per dekk, opplyser han.