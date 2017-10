- Nesten 9000 i markering for pelsdyrene!

Nyheter

Igjen satte arrangementet rekord, med 8.900 oppmøtte landet rundt som gikk i fakkeltog for å protestere mot pelsdyrnæringa, skriver NOAH i ei pressemelding.



– Med nok et rekordoppmøte og rekordmange byer, viser NOAHs fakkeltog mot pels at folket aldri kommer til å glemme pelsdyrene. Vi gir oss rett og slett ikke i denne saken – pelsdyroppdrett skal bort, rev og mink skal slippe å leve i trange bur. Vi er utrolig glade for at folk stiller opp for dyrene, og at engasjementet øker for hvert eneste år, sier leder i NOAH – for dyrs rettigheter, Siri Martinsen.

Blant appellantene foran Stortinget var det mange kjente stemmer og et bredt politisk engasjement:



– Jeg mener pelsdyroppdrett må forbys så raskt som mulig, og det er mange i mitt parti som arbeider for å få til dette, sa Ulf Leirstein, stortingsrepresentant for FrP, i sin appell.

Appell fra Unni Lindell

Forfatter Unni Lindell holdt en sterk appell:

– Til alle som bidrar til pelsdyrindustrien: Skam deg menneske, skam deg! Lag en kåpe av din egen sjel i stedet. Den vil gi deg ekte varme.

– De ber om «ro» rundt næringen. Dette er «Cruella de Vil»-politikk! Vi skal love dem alt annet enn ro!, sa skuespiller Helene Vikstvedt.

– Vår behandling av dyr må skje i lys av nyere erkjennelse av at «de» faktisk er ganske lik «oss», sa biolog Dag O. Hessen.

Markeringen er Europas største for pelsdyrene, og Marianne Thieme, fra Party for the animals i Nederland holdt også appell. Nederland har nylig forbudt pelsdyroppdrett:

– This era will be the era of the animals. It is the time to give rights to animals.