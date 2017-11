Hurtigruten vil søke om anbud:

– Vi ønsker å bringe videre 125 år med kompetanse og erfaring inn i det nye anbudet

– Hurtigruten kommer til å by på anbudet for kystruten, og vi kommer til å by på hele anbudet, sa konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, på en pressekonferanse torsdag formiddag.