– Nordmenn vil handle for 56,3 milliarder kroner i julen

Nyheter

Siden julaften i år havner på en søndag, får vi to mindre handledager i desember. Samtidig skjer en stadig større del av handelen i november. Ser vi på de to siste månedene i året, står november for 45,7 prosent av handelen, opp fra 43,9 prosent i 2007.

– Black Friday og økt netthandel har endret julehandelsvanene våre, sier Bror William Stende, direktør for Virke Faghandel, i en pressemelding.

– Økningen i novemberhandelen skyldes sannsynligvis at vi handler julegaver tidligere enn før. Netthandelen øker, og folk vil sikre seg at varene når frem i tide. Samtidig er handelen i desember stabil og fortsatt den viktigste måneden for norsk handelsnæring.

Omsetter for mer i desember

Tallene fra 2016 viser at omsetningen i desember er 30 prosent høyere enn gjennomsnittet for resten av året. For bransjer som leketøy, ur og gullsmeder og bokhandlere er omsetningen dobbelt så høy i desember som gjennomsnittet i resten av året.

I gjennomsnitt handler vi for 10 710 kroner i desember. Av dette er 4460 kroner dagligvarer og 6250 kroner fra øvrige butikker. Vi bruker faktisk nær 20 prosent mer på dagligvarer i desember enn ellers i året.

– Desember er en måned for å kose seg ekstra, og mange gleder seg til julematen kommer i butikkene, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke Dagligvare.

– Særlig den siste uken før jul er hektisk i dagligvarebutikkene. Vi inviterer til fest og besøk, og unner oss nok kanskje enda mer kvalitetsmat i desember. For de fleste er det viktig at julematen smaker tradisjon, barndomsminner og råvarer fra hjemstedet. Det kommer stadig flere lokalmat-produkter på markedet, som får frem både minner og julestemning, sier Størksen.

40 reiser på juleferie

Mange bruker også juletiden på å reise. Ifølge Virkes Reisepuls, skal 40 prosent av oss på juleferie, det er en økning fra tidligere år. Av de som skal på ferie, oppgir 16 prosent at de skal til utlandet.

– Sol og sommer lokker i jula også. Likevel tror vi mange feirer selve julaften hjemme, før turen går til varmere strøk, sier Sverre McSeveny-Åril, direktør for Virke Reise Utland.

– Nær en av til opplyser i tillegg å ha mottatt reiser som gave det siste året. En felles reise kan være en god måte å kombinere gave og skape opplevelser sammen, avslutter han.