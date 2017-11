Gratis HPV-vaksine populært blant unge kvinner

Nyheter

Siden 1. november i fjor har unge kvinner som er født i 1991 eller senere fått tilbud om gratis vaksine mot HPV-viruset som blant annet kan føre til livmorhalskreft. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser at 83.877 har takket ja til vaksinen.

-Det er hyggelig at tilbudet om gratis HPV-vaksine er møtt med så stor interesse. Det viser at mange unge kvinner ønsker å beskytte seg mot livmorhalskreft og annen HPV-relaterte kreft, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.

– Nå er det viktig at alle som har startet vaksinasjonen husker å ta alle tre dosene, slik at de får full effekt av vaksinen, legger hun til.

Varierer?

Hun er ikke bekymret over at oppslutningen varierer fra sted til sted.

– Det at det er noen forskjeller fra sted til sted, sier lite om innsatsen rundt om i landet, og vi kan ikke trekke noen konklusjoner ut fra dette. Vaksinen blir registrert på kvinnens hjemstedsadresse. Det vil si at dersom en kvinne fra Molde tar vaksinen i Oslo, blir den registrert i Molde, forklarer Greve-Isdahl.

– Målet vårt er at vi kan gi god nok informasjon til alle i målgruppen, slik at de selv kan ta et valg, understreker hun.

Folkehelseinstituttet ser at det kan være forskjeller på kvinner ut fra sivilstatus. De som ikke er i et fast forhold viser større interesse for vaksinen enn de som er i fast forhold.

– Men vi prøver altså å formidle at alle bør ta vaksinen. Selv om du har fast partner i dag, kan dette endre seg om noen år, og det er nå vaksinen er gratis, sier hun i en kommentar til NTB.

90 prosent beskyttelse

Vaksinen har vist å gi nærmere 90 prosent beskyttelse mot alvorlige celleforandringer hos kvinner som ikke var smittet av HPV på vaksinasjonstidspunktet.

De fleste HPV-infeksjoner går over av seg selv, men altså ikke alle. Og dersom en HPV-infeksjon varer, øker den faren for å utvikle celleforandringer i livmorhalsen, som er et forstadium til livmorhalskreft, heter det i informasjonen fra Folkehelseinstituttet.

Innmeldte bivirkninger har i all hovedsak dreid seg om milde og forbigående symptomer, som er kjente fra før. Dette er blant annet smerter på stikkstedet, hodepine, svimmelhet og en generell sykdomsfølelse, ofte med feber.

– Disse symptomene går over av seg selv i løpet av noen få dager, og gir ikke grunnlag for å endre anbefalingen om HPV-vaksine til unge kvinner, sier Greve-Isdahl.

