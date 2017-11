Sp med halv milliard til politiet – vil kjempe for lensmannskontorene

Nyheter

Det er snakk om frie midler til politidistriktene som kan brukes til ansettelser, kjøretøy og utstyr. På toppen av dette foreslår Senterpartiet 100 millioner til å styrke grensekontrollen og samarbeidet mellom politiet og tolletaten.

I budsjettet som presenteres torsdag, ligger det inne ytterligere 20 millioner til å styrke politiets arbeid mot arbeidslivskriminalitet, mens 5 millioner kroner mer settes av til barnehusene.

– Dette gir også rom for å ansette nyutdannede politifolk, noe som er svært viktig, fordi det beste er at de kommer raskt i jobb. Det må være særlig pinlig for Frp at regjeringen ikke setter av penger til dette, når de tidligere har gått så høyt på banen i dette spørsmålet, sier Sps justispolitiske talskvinne Jenny Klinge.

Hun framholder at Senterpartiet vil kjempe for at de gjenværende lensmannskontorene ikke blir fratatt lensmannen sin, og at alle lensmannskontorene som står igjen etter politireformen, blir styrket.

– Vi har allerede fremmet forslag i Stortinget om dette, og saken skal behandles etter jul. Dersom KrF stemmer likedan nå etter valget som de gjorde i vårsesjonen 2017, vil disse forslagene faktisk kunne få flertall, sier Klinge.