Torgeirs video «Uvær i sør og nord» tar av på nett

Storm og vintervær var tema på nyhetene torsdag kveld.

– Jeg satt og så på nyhetene og begynte å le da innslaget fra Lillehammer kom. «Er det mulig?» tenkte jeg. De sto helt seriøse og fortalte at de måtte ha vindusviskerne på for fullt og ha varmen på inne i bilen. Men det så ut som en helt fin vinterdag, sier Sørensen.

Da Torgeir Sørensen fra Sortland litt senere så nyhetsinnslaget fra Bodø, hvor taket ble revet av garasjen bak reporteren, bestemte han seg for å lage videoen.

Den har i skrivende stund 65 000 visninger på Youtube.

– Jeg hadde 8 000 visninger da jeg gikk og la meg, og så våknet jeg til 48 000, sier Sørensen.

Under videoen på Youtube presiserer han at dette ikke er et hån mot søringene.

– Det er jo rett og slett hele situasjonen med selve innslaget hvor det prates om uværet som herjer. Så vidt jeg kan se er det bare fint vintervær der reporteren står, ingen nedbør og ingen bevegelse i buskene. klart jeg er klar over at dere kjenner til uvær, og da er det verdt å lage sak om. Men jeg syntes ikke det var det her, beklager hvis jeg støtet noen, det var ikke meningen, skriver Sørensen på Youtube.

Mye latter i kommentarfeltene

I kommentarfeltene i sosiale medier er ikke folk nådige.

«Av og til virker det som om de sørpå tror de bor på Gran Canaria. Må le litt, god helg», sier én. Andre trodde TV2 hadde satt over til feil reporter, og flere påpeker at «det skal ikkje mykje tell før søringan blir hysterisk.»