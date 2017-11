OBS-varsel: Vanskelige kjøreforhold og opp mot storm på sjøen

Nyheter

Torsdag har vært en fin værdag i Vesterålen, med oppholdsvær og klar himmel flere steder. Fredag er det slutt.

Det er utstedt kulingvarsel for Vesterålsbankene. Natt til fredag vil vinden øke i styrke, til sørlig sterk kuling på 20 meter i sekundet.

Utover fredagen kan det utvikle seg til liten, eller til og med full storm, ifølge varselet, men vinden vil avta noe utover dagen. Det vil også være meget høye bølger. Folk frarådes fra å dra ut i småbåt.

Vanskelige kjøreforhold

Også for kjørende byr fredagsværet på problemer.

– Det er et stort værskille på gang. Det kommer et lavtrykk inn over Finnmark som gir hele Nord-Norge en god del nedbør og vind, sier vakthavende meteorolog Tone Christin Thaule til avisa Fremover.

Ifølge meteorologen kan temperaturen stige med 10-12 grader i løpet av kort tid, slik at det kan bli plussgrader mange steder i Vesterålen og Nord-Norge for øvrig. Trolig vil temperaturen likevel ikke stige mer enn at det blir rundt null grader mange steder, noe som kan føre til nullføre og glatt veibane. Det ventes også nedbør fredag.

– Det starter som snø, men vil trolig gå over til snø og sludd i løpet av ettermiddagen. Det er ventet at temperaturene skal stige og det vil kunne gi vanskelige kjøreforhold i overgangen fra kaldt til mildvær, sier Thaule til avisa.

Nytt lavtrykk lørdag

Bygeværet vil holde seg utover helga. Det kommer et nytt lavtrykk inn over Nordland lørdag som fører med seg nedbør, men også kan sørge for at temperaturene stiger ytterligere i kystbyene.

– I ytre strøk som i Bodø, kan det komme opp i en syv plussgrader på lørdag, alt avhengig av vindretningen. Den sørvestlige vinden er den som gir plussgrader, sier metereolog Trond Lien til Avisa Nordland.

– Lavtrykket kommer sannsynligvis med både østavind og sørvestlig vind med regn og sludd. Nedbøren vil bre seg innover indre strøk.