Snart kuttes antall kystradiostasjoner

Nyheter

Dermed er det bare to gjenværende kystradiostasjoner, i Sola og Bodø, som skal håndtere henholdsvis hele Sør-Norge og Nord-Norge, fra 1. januar.

– Endringen legger dermed til rette for langt tettere samarbeid med Hovedredningssentralen (HRS) som også er lokalisert her, skriver Telenor kystradio.

Innskrenkingen av antall stasjoner har vært omstridt. Da nyheten ble kjent uttrykte mange bekymring for at viktig lokalkunnskap vil gå tapt, og at tjenesten og dermed sikkerheten til sjøs kan bli dårligere av sentraliseringen.

Telenor mener imidlertid at tjenesten vil bli uforandret for brukerne.

– Avvikling av de tre mindre stasjonene betyr ikke at vi slutter å «lytte» i deres områder. Antall antenner og basestasjoner vil være det samme og de to kystradioene får forsterket bemanning, opplyser selskapet.

Navnene på de nye kystradiostasjonene er Kystradio nord og Kystradio sør.

– Så når du roper opp kystradiostasjon, kan du si «kystradio sør» eller «Kystradio nord», ifølge kystradioen.

