Splitter ny brønnbåt gikk på grunn utenfor Klo i morgentimene

Akkurat hva som skjedde, er ikke administrerende direktør i Sølvtrans, Roger Halsebakk, sikker på.

– Båten har vært der flere ganger tidligere, og hva som gjorde at vi traff noe nå, har vi ikke spekulert i, sier han.

Båten går nå, ifølge Halsebakk, inn til Sortland for å få sjekket skadene, både med dykkere som går ned for å se, samt å få båten på slipp.

– Vi tror at det er snakk om et lite hull på en bunntank. Ut over det vet vi ikke noe, sier Halsebakk.

Hendelsen skjedde i 05-tida onsdag morgen. Det er kun snakk om materielle skader. Ingen personer om bord er skadet.

«Ronia Diamond» er en splitter ny brønnbåt, som 21. september ble overlevert fra Myklebust Verft AS til Sølvtrans AS, Ålesund, som er verdens største brønnbåtrederi.

Til Fiskeribladet uttalte markedssjef Robin Halsebakk i september at båten kostet «i overkant av 300 millioner kroner».