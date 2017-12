Mistet kontroll over bilen og havnet på taket i grøfta - nå er han dømt

Nyheter

Mannen holdt for høy fart, så han mistet kontroll over bilen, kjørte av veien og landet på taket i grøfta. Det oppsto større materielle skader på bilen.

Bilen var lånt av en kamerat, som vanligvis ikke ville ha lånt ut bilen sin til andre, uten at han selv var med. Denne gangen gjorde han et unntak, og hadsel-mannen tok med sin bror og kjørte en tur i bilen.

Hendelsen skjedde i slutten av i august i år. Det hadde vært fint vær tidligere på kvelden, men på dette tidspunktet regnet det. Mannen mistet kontrollen over bilen omtrent 100 meter fra Cirkle K-stasjonen. I retten forklarte han at bakhjulene mistet veigrepet og bilen begynte å skjene. For å få tilbake kontrollen over bilen løftet tiltalte foten av gasspedalen og trykket ned bremsepedalen, mens han forsøkte å rette opp bilen med rattet, heter det i dommen.

Da dette ikke lyktes, skjente bilen av veien og ned i en dyp grøft. Idet bilen traff grøftekanten ble den løftet opp og gikk rundt.

Retten vurderer at mannen ikke har opptrådt aktpågivende, hensynsfullt og varsomt. Mannen dømmes til en bot på 8 400 kroner, det samme som påtalemyndigheten foreslo. I tillegg må det betales 1 000 kroner i saksomkostninger.