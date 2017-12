Annerledes Annie

Nyheter

Det finnes heller ingen plass som kan vise Annie på en slik måte som Dverberg. Julebygda i Andøy viser at teater er noe de mestrer.

Ryktet om Teaterklubb 81 har spredt seg, og barn fra hele kommunen tilbringer flere timer i bil gjennom høsten, og kjører til Dvberberg for å være med på å skape julestemning. Vol.no fikk være med på generalprøven.

Mye jobb

Det er ingen tvil om at det er verdt all jobbingen for foreldre – det er helt tydelig at barna stortrives på scenen. Rollene spilles til det fulle av alle som står på scenen, og gjør man feil, så er det ingen som merker det, fordi skuespillet går videre uten ei mine.

I år som i fjor er det stykket Annie som settes opp, og i år som i fjor er ordfører Jonni H. Solsvik og direktør på Andøya Space Center Odd Roger Enoksen med på teateret. I fjor var det ordføreren som spilte president, mens i år er det direktøren som har rollen.

Stor utvikling

De bor begge på Dverberg, og har vel bodd der omtrent like lenge.

– Det er langt utenfor komfortsonen, og det er nok litt derfor jeg er med. Det er litt av en opplevelse. Det er fantastisk å få være med barna. Det er gøy å se utviklingen her i bygda, mener ordfører Solsvik.

Enoksen har lenge vært med, men da bak scenen. Det var først i fjor han var å se på scenen.

– Jeg har fire døtre, tre svigersønner og sju barnebarn som er med på teateret, og det er artig å få være med selv. Det er en fin måte å få treffe familie på. Til tross tror jeg nok dette blir mitt siste år på scenen, sier han.

Tradisjon julestemning

I løpet av jula går forestillingen flere ganger, og åpnes med midnattsforestilling i kveld. For mange er teateret oppskriften på julestemning, og man kan forstå hvorfor. Det er musikken, lyden, lyset, alt er til punkt og prikke, og gir en god dose julestemning. Barna får fram den feelgood-følelsen som stykket Annie skal gi.