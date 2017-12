Rapport: Tonnevis med plast i havet fra oppdrettsanlegg hvert år

Nyheter

Tallet kommer fra en rapport basert på forbundets undersøkelser som viser at rørene som brukes blir tynnslitt i løpet av bare noen få år, skriver VG.

Naturvernforbundet har veid plastrør som er brukt på oppdrettsanlegg, som ubrukt veier 3 kilo hver. De brukte rørene som var veid var nede i 2,64 kilo, resten er slitt blitt, er forbundets konklusjon.

For høyt

– Når fisken skal mates, pumpes det pellet gjennom disse rørene med stort trykk. Over tid slites plasten i rørene ut, og dette havner i merdene og derfra ut i havet, forklarer Arnold Jensen, pensjonert fisker og medlem i Naturvernforbundets fiske- og oppdrettsutvalg.

Naturvernforbundet ber i et brev til miljøminister Vidar Helgesen (H) om en grundig kartlegging. Helgesen bekrefter at han har lest brevet fra Naturvernforbundet og varsler en gjennomgang.

– Problemstillingen Naturvernforbundet peker på, er et viktig innspill. Jeg vil vurdere hvordan vi følger opp denne saken videre og vil også ha kontakt med fiskerimyndighetene, skriver Helgesen i en epost til avisen.

Avviser tall

Direktør Anders Kallerud for havbruk i Brødrene Dahl, som produserer rør for oppdrettsæringa, reagerer på Naturvernforbundets påstand.

– Jeg syns det er veldig oppsiktsvekkende at VG lar noen slippe til med noe sånt uten å ha faktasjekka og kontakta noen som har ekspertise på dette med fôring og fôringsrør, sier han til bransjeavisa iLaks.

Avisas beregninger viser at det maksimalt er snakk om 12 tonn plast som skilles ut fra rørene for hvert innsett, som er to år.

Næringa understreker at de likevel tar problemet på alvor, og jobber med å begrense plastutslippene mest mulig.