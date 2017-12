Viktig økning for hele kulturlivet

Nyheter

– Venstre og KrF har forstått alvoret i situasjonen. Dette er viktige midler som kommer kulturlivet over hele landet til gode, sier rådsleder i Kulturrådet, Tone Hansen i ei pressemelding.

– Jeg er veldig glad for at Norsk kulturfond fikk denne økningen i budsjettforliket. KrF og Venstre viser med dette at de ser at Rådets tildelinger har betydning for hele landet og dermed bidrar til å styrke bredden i norsk kulturliv, sier Hansen.

Hansen sier at interessegrupper fra hele kulturlivet har bistått i arbeidet med å overbevise de to partiene i budsjettforhandlingene.

Ifølge forliket er 10 millioner kroner øremerket støtteordninger for konsertarrangører og musikkfestivaler. De resterende 20 millioner kroner er ikke øremerket. I rådsmøtet onsdag 13. desember ble det bestemt å bruke disse midlene til å styrke ordninger rådet selv har prioritert i budsjettsøknaden for 2018. Midlene vil bli fordelt mellom tilskuddsordningene på det første rådsmøtet i 2018.